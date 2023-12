Dino Crisis: volete giocare il Remake fan made? Ecco il link per scaricare la Demo

La mai tramontata speranza della community per il ritorno di Dino Crisis con un Remake fa da sfondo al lavoro svolto in questi mesi da xHARDHeMPuS: il designer indipendente sta realizzando una versione attualizzata di Dino Crisis servendosi degli strumenti di sviluppo integrati nell'editor di Unreal Engine 4.

A quasi venticinque anni di distanza dal lancio del primo, indimenticabile capitolo della serie ideata da Shu Takumi e Shinji Mikami, lo sviluppatore amatoriale ha quindi deciso di rendere omaggio a questa storica serie riprogettando completamente da zero le ambientazioni e le meccaniche di gameplay offerte dal survival horror originario.

La Demo del Remake fan made di Dino Crisis promette di restituirci un'esperienza interattiva originale ma rispettosa del grande classico, il tutto calato in un contesto grafico attualizzato che trae ispirazione dalle ambientazioni dell'action cult dato alla luce nell'ormai lontano 1 luglio del 1999 in Giappone (per poi approdare il 31 agosto dello stesso anno negli USA e il 29 ottobre in Europa, dapprima su PSx e successivamente su SEGA Dreamcast e PC Windows).

I lavori su questo Remake amatoriale proseguiranno per tutto il 2024: nel frattempo, potete provare in anteprima il nuovo progetto del designer indipendente scaricando gratuitamente la demo del Remake fan made di Dino Crisis da questo link. Già che ci siamo, vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere questo nostro approfondimento che ci ricorda quanto era bello Dino Crisis, il survival horror di Capcom.