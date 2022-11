Dino Trauma: alla scoperta dell'FPS in salsa PS1 che guarda a Doom e Dino Crisis

Lo spirito di Dino Crisis, l'indimenticabile survival horror di Capcom, rivive nell'ultimo progetto portato avanti da Phobia Interactive: la software house indie ha infatti svelato Dino Trauma, un FPS 'vecchia scuola' con grafica in stile PS1 che trae forte ispirazione da Dino Crisis e dai primi capitoli di Doom.

Gli sviluppatori descrivono Dino Trauma come un'avventura rigorosamente singleplayer e 'a vocazione narrativa' che si rifà alle esperienze sparatutto-survival degli anni '90 per calarci all'interno di uno scenario pieno zeppo di creature preistoriche.

Le atmosfere di Dino Trauma riecheggiano l'esperienza in salsa 32-bit offerta da vecchie glorie del genere come Quake, Blood o Turok, con un vasto arsenale di armi che comprenderà pistole semiautomatiche, granate, lanciarazzi, fucili mitragliatori e taser per il combattimento da corta distanza contro i dinosauri di piccola taglia.

I ragazzi di Phobia Interactive contano di lanciare 'entro breve' l'Early Access di Dino Trauma su Steam: inizialmente sarà possibile accedere a tre dei cinque atti della campagna principale, con gli sviluppatori che promettono di arricchire costantemente l'esperienza con nuovi equipaggiamenti, dinosauri, elementi grafici e 'altre sorprese' fino al raggiungimento della versione 1.0, previsto nella seconda metà del 2023 su PC. Nel frattempo, date un'occhiata alle immagini e al video di presentazione di Dino Trauma e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo progetto ispirato a Dino Crisis e Doom.