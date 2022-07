Dinosauri e Neosauri come se piovesse nel nuovo trailer di Exoprimal

Nella notte, i ragazzi di Capcom hanno pubblicato un nuovo trailer di Exoprimal tutto dedicato alle star della produzione: stiamo chiaramente parlando dei Dinosauri (e dei Neosauri)!

In poco meno di due minuti possiamo vedere in azione rettili preistorici d'ogni forma e dimensione, come Velociraptor, Pteranodon, Anchilosauri, Pachicefalosauri, Triceratopi e il re indiscusso, il Tirannosauro Rex. Gli sviluppatori giapponesi non si sono tuttavia fermati qui, e facendosi trasportare dall'immaginazione hanno partorito anche una serie di Neosauri, ossia dei dinosauri geneticamente modificati con abilità speciali, che li rendono ancor più temibili per i videogiocatori. Tra di essi si annoverano il Gas Neosaur, lo Sniper Neosaur, l'Evoker Neosaur, il Pyro Neosaur, il Neo Anchilosauro e il Neo T. Rex.

Il filmato si conclude con una chicca di gameplay: oltre a rappresentare carne da macello, i Dinosauri potranno essere anche controllati tramite un lazo ultratecnologico. Negli ultimi istanti del trailer vediamo infatti un giocatore scatenare la furia di un Tirannosauro sugli altri malcapitati partecipanti alla partita.

Alla base di Exoprimal, ricordiamo, c'è una modalità narrativa denominata Sopravvivenza, nella quale due squadre di cinque giocatori - opportunamente muniti di speciali Exocorazze - devono combattere tra loro e vedersela con i dinosauri in un mix di meccaniche PvP e PvE. Vince la squadra che si dimostra più veloce a portare a termine gli incarichi assegnati da Leviathan, che conduce gli esperimenti con i dinosauri sull'isola di Bikitoa. Altri dettagli potete trovarli nella nostra anteprima di Exoprimal.

Il gioco, ricordiamo, è atteso nel 2023 su PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. A proposito, già che ci siamo, ribadiamo che Exoprimal e Dino Crisis non sono collegati.