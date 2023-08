Dinosauri e pirati: Le Caverne Perdute di Ixalan, il nuovo set Magic, ha una data d'uscita

Neanche il tempo di svelarvi tutti i segreti delle Terre Selvagge di Eldraine, l'espansione di Magic The Gathering in arrivo a settembre, che già Wizards of The Coast ufficializza la data d'uscita delle Caverne Perdute di Ixalan, l'ultimo set di espansione del suo cardgame per il 2023.

Con un post di annuncio pubblicato sul blog di Magic: The Gathering, infatti, Wizards of The Coast ha svelato che Le Caverne Perdute di Ixalan arriverà il 17 novembre in tutto il mondo, concludendo così l'offerta di Magic per il 2023. Il set sarà lanciato a due mesi da Terre Selvagge di Eldraine, in uscita l'8 settembre, nonché un paio di mesi prima di Ravnica Remastered, il primo set di Magic del 2024.

Per la verità, alla MagicCon di Barcellona era stato anticipato che il set ambientato su Ixalan sarebbe arrivato l'11 novembre, dunque una settimana prima del previsto. Non sono chiari i motivi del rinvio dell'espansione, anche se sembra che ormai il lavoro su di essa sia già ad uno stadio avanzato: i reveal a riguardo inizieranno dopo il lancio di Terre Selvagge di Eldraine, a metà settembre.

In ogni caso, a differenza del set che lo precederà, la cui ambientazione era fortemente a tema fantasy, Caverne Perdute di Ixalan sarà un viaggio tra i dinosauri e le gigantesche creature del piano di Ixalan. In particolare, l'espansione riguarderà la corsa al centro del Piano tra le fazioni che controllano la sua superficie, tra cui troviamo i pirati, i vampiri e i tritoni. L'impresa sarà però ostacolata dal misterioso Impero del Sole, che sembra risiedere sotto la crosta terrestre di Ixalan insieme a dinosauri e altre bestie leggendarie.

Infine, vi ricordiamo che nel set saranno presenti una manciata di carte ispirate a Jurassic Park e ai suoi dinosauri più iconici. Sfortunatamente, queste ultime non sono ancora state svelate ufficialmente da Wizards of The Coast.