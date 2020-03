Dipendente di Kojima Productions positivo al Coronavirus, lo studio chiude per sicurezza

Kojima Productions ha annunciato che un dipendente della compagnia è risultato positivo al test per il Coronavirus, per questo l'azienda ha messo subito in atto una serie di misure preventive per evitare ulteriori contagi.

Il dipendente non frequenta gli uffici dal 20 marzo, durante l'isolamento è risultato positivo al tampone, Kojima Productions sta collaborando con le autorità locali per contattare tutti coloro che dovessero essere entrati in contatto con l'uomo, l'azienda specifica in ogni caso come il tutto si sia verificato quando il dipendente aveva già smesso di frequentare gli studi di Kojima Productions.

Tutti gli impiegati hanno comunque deciso di prendere in autonomia (senza essere stati obbligati dal governo giapponese, dunque) alcune misure di sicurezza, tra cui la chiusura temporanea degli uffici per provvedere a disinfettare i locali, inoltre tutti i dipendenti lavoreranno da casa per un periodo non meglio specificato, supervisionati da medici e psicologici.

Kojima Productions è attualmente al lavoro sul porting PC di Death Stranding atteso per giugno, non sappiamo se il gioco subirà ora dei ritardi, in ogni caso la salute dei lavoratori è al primo posto e nessuno tornerà in ufficio fino a quando la situazione non sarà pienamente sotto controllo.