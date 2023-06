I dipendenti di Microsoft non sono del tutto soddisfatti della leadership

Non solo la battaglia legale con la FTC, Microsoft è ora chiamata ad affrontare anche un'altra problematica: l'insoddisfazione del proprio personale. A quanto pare, l'organico del colosso di Redmond non ripone nella sua leadership la stessa fiducia di un tempo.

È quanto emerge da un sondaggio interno, denominato "Employee Signals", che la stessa Microsoft rivolge ogni anno ai propri dipendenti. A questo giro, solamente il 73% degli impiegati risulta soddisfatto dell'operato di Satya Nadella & co., un dato che appare in netta diminuzione rispetto al 78% dello scorso anno. Inoltre, solo il 69% degli intervistati ritiene che sia una buona idea lavorare in Microsoft, un numero in leggero aumento rispetto al 66% dello scorso anno ma comunque in diminuzione rispetto al 73% registrato nel 2021.

In altre parole, tra le fila di Microsoft risultano essere presenti numerose persone insoddisfatte tanto dell'operato degli esecutivi, quanto del lavoro in sé. Guardando alla storia recente, non è molto difficile individuare quelli che potrebbero essere i motivi della diffidenza. Microsoft, come tante altre big tech, ha cominciato il 2023 con un corposo taglio al personale, che ha costretto ben 10.000 persone a fare i bagagli. Tra i partenti, figuravano anche dei dipendenti del segmento gaming di Xbox. Come se non bastasse, quelli che sono rimasti nel 2023 non hanno visto un incremento della propria paga. Il CEO Satya Nadella si è giustificato citando la diminuzione degli incassi del periodo post-pandemico e le dure condizioni economiche attuali.

Tutto ciò ha evidentemente impattato sul morale e le performance dei dipendenti, e sarà interessante osservare le misure che Microsoft implementerà per riacquistare la fiducia dell'organico.