I dipendenti di Ubisoft si schierano, supporto ai colleghi di Activision e lettera al CEO

Gli avvenimenti degli ultimi giorni relativi ai casi di molestie attribuiti ad Activision Blizzard e le successive proteste dei dipendenti stanno scuotendo l'intero mondo dell'industria videoludica. Oggi anche gli impiegati di Ubisoft si sono uniti alle contestazioni.

Nella giornata che registra lo storico sciopero dei dipendenti di Blizzard Activision, i lavoratori di Ubisoft hanno deciso di mostrare il proprio sostegno ai colleghi e di mandare un segnale forte alla propria azienda pubblicando una lettera aperta (indirizzata al CEO Yves Guillemot) firmata da oltre 500 dipendenti provenienti da ben 32 studi tra gli Stati Uniti e l'Asia. Nel testo si legge: "Crediamo in voi, siamo al vostro fianco e vi supportiamo. Non dovrebbe più essere una sorpresa per nessuno: dipendenti, dirigenti, giornalisti o fan, questi fatti atroci sono in corso. Bisogna smettere di essere sorpresi. Dobbiamo chiedere che vengano presi provvedimenti concreti per prevenirli. I responsabili devono essere puniti per le loro azioni".

La lettera prosegue: "Siamo rimasti a guardare mentre licenziavate solo i responsabili noti al pubblico. Avete lasciato gli altri alle dimissioni o peggio, li avete promossi, spostati di studio in studio, dando loro una seconda possibilità senza ripercussioni. Questo ciclo deve essere fermato". I dipendenti di Ubisoft chiedono "un posto al tavolo quando verrà il tempo di decidere come andare avanti" e invitano Activision, Ubisoft e gli altri colossi a lavorare insieme "a regole e processi per la segnalazione di tali reati" specificando poi che "questa collaborazione deve coinvolgere i dipendenti in posizioni non dirigenziali e le rappresentanze sindacali. Ciò è essenziale per garantire che i diretti interessati da questi abusi siano alla guida di tale cambiamento".

Insomma, le vicende di Activision Blizzard hanno fatto emergere una serie di malumori che per troppo tempo sono stati nascosti sotto la sabbia. Un momento storico per l'industria videoludica che non mancheremo di raccontarvi.