Dipendenza da Fortnite: Ninja non è d'accordo con i metodi di disintossicazione

Il problema della dipendenza da Fortnite è sempre più serio, in particolar modo negli Stati Uniti, dove secondo un report di Bloomberg sempre più genitori sarebbero costretti a mandare i propri figli in "rehab" per disintossicarsi dal Battle Royale di Epic.

Numerose cliniche americane hanno studiato dei veri e propri piani di supporto per superare la dipendenza da Fortnite, Bloomberg nello specifico cita il caso di Debbie Vitany, giovane mamma che ha costretto alla terapia il figlio di 17 anni, ormai "imprigionato in Fortnite per ben 12 ore al giorno, con conseguenze gravi sulla scuola, la salute e la vita sociale."

Nella discussione è intervenuto anche Ninja, il quale si è detto contrario a decisioni così drastiche da parte dei genitori, i quali non sarebbero riusciti a educare nel modo corretto i figli, ironicamente lo streamer critica anche la testata e invita l'autore dell'articolo a cambiare il titolo del pezzo in "Pessimi genitori che non sanno come togliere i videogiochi ai figli..."