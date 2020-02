Dipendenza da Fortnite? Uno psicologo propone di curarla con Zelda Breath of the Wild

Lo psicologo francese Michael Stora propone di curare la dipendenza da Fortnite degli appassionati del battle royale di Epic Games in età adolescenziale con delle sessioni di gioco di The Legend of Zelda Breath of the Wild, il kolossal a mondo aperto di Eiji Aonuma per Nintendo Switch.

Nell'illustrare questo suo singolare approccio al problema della dipendenza da Fortnite, lo psicologo ha spiegato che negli ultimi due anni ha ricevuto numerose chiamate da genitori disperati nel vedere i loro figli trascorrere intere giornate nell'universo digitale di Fortnite, trascurando i coetanei e gli studi scolastici.

Specializzatosi in questi ultimi vent'anni nell'utilizzo dei videogiochi come supporto terapeutico, Stora ha così deciso di servirsi di Zelda Breath of the Wild per fare leva sulla curiosità dei giovani dipendenti da Fortnite Battaglia Reale e ottenendo, a suo dire, degli ottimi risultati.

Lo psicologo invita così tutti i genitori in difficoltà a scardinare il circolo vizioso della routine comportamentale dei propri figli dipendenti da Fortnite incanalando quelle energie in un'attività videoludica che, come quella offerta da Breath of the Wild, immerge l'utente in un mondo free roaming pieno di stimoli e di attività da svolgere liberamente.

Sempre sul tema della dipendenza da Fortnite, nei mesi scorsi ha destato particolare clamore l'attacco del principe Harry a Fortnite: l'ormai ex membro della famiglia reale inglese si è scagliato contro Epic e il suo battle royale fino a invocarne il bando sul territorio britannico.