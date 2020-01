Dipendenza da videogiochi: Minecraft è il principale indiziato secondo un sondaggio

Un recente sondaggio ha cercato di stabilire quali siano i videogiochi capaci di causare forte assuefazione, titoli in grado di far nascere una vera e propria dipendenza. Al primo posto di questa poco invidiabile classifica troviamo Minecraft di Mojang.

La dipendenza da videogiochi è stata da qualche tempo riconosciuta come patologia mentale dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, decisione che ovviamente ha scaturito non pochi dibattiti. Ma quali sono i videogiochi capace di causare maggiormente dipendenza e assuefazione?

Il sito Clutch ha sottoposto ad oltre 1.500 utenti una versione modificata del testo Greenfield Video Game Addiction: Minecraft guida la classifica seguito da Red Dead Redemption e For Honor. Di seguito la lista completa:

Minecraft Red Dead Redemption For Honor Overwatch GTA V Gears of War Fortnite Rainbow Six Siege Call of Duty Battlefield V Apex Legends Destinty 2 Forza NBA 2K Rocket League PUBG Madden

Vi invitiamo in ogni caso a prendere quanto riportato come una semplice indicazione, il sondaggio non ha infatti alcuna valenza scientifica o di natura tecnica ed i risultati sembrano essere piuttosto generici, con molti titoli riportati senza numerazione ad esempio, a testimonianza di come la testata si sia rivolta ad un pubblico molto generico e ben poco specializzato.

Il campione preso in esame (1.570 persone) è inoltre estremamente ridotto per poter pensare di utilizzare i risultati come base per uno studio concreto.