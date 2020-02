Direct su Animal Crossing New Horizons: novità su Eventi Stagionali e aggiornamenti gratis

L'ultimo Direct su Animal Crossing New Horizons organizzato da Nintendo rivela i piani della casa di Kyoto per gli Eventi Stagionali e gli aggiornamenti che accompagneranno il titolo e lo arricchiranno di contenuti attraverso il supporto post-lancio.

Tra le tante novità snocciolate dagli sviluppatori capitanati da Aya Kyogoku c'è infatti la conferma del lancio di numerose attività speciali che scandiranno il trascorrere delle Stagioni di Animal Crossing New Horizons.

Tramite il Centro Servizi del Pacchetto Isola Deserta di Nook Inc. avremo infatti accesso a una serie di eventi che intratterranno il Villager e tutti coloro che lo seguiranno in questa avventura. Il primo di questi eventi si terrà ad aprile e ci spingerà a cercare delle uova di Pasqua insieme agli utenti di Animal Crossing Pocket Camp, con premi e bonus ingame accessibili sia su Switch che sull'app per sistemi mobile.

Parallelamente agli eventi, gli autori giapponesi promettono di lavorare anche a degli aggiornamenti gratuiti che andranno ad arricchire ulteriormente i contenuti e l'esperienza di gioco degli utenti: il primo di questi update sarà disponibile già a partire dal 20 marzo, in coincidenza dell'uscita di Animal Crossing New Horizons su Nintendo Switch.