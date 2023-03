D&D Direct annunciato: tante novità in arrivo per Dungeons & Dragons

Mentre arrivano le prime recensioni di Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, gli appassionati della serie GDR possono festeggiare l'annuncio di un nuovo D&D Direct.

Il team di Wizards of the Coast ha infatti confermato l'imminente ritorno in scena del format. Con il Tweet che trovate in calce, in particolare, gli autori hanno dato appuntamento al pubblico al prossimo martedì 28 marzo 2023. A partire dalle ore 18:00 del fuso orario italiano, il D&D Direct presenterà una ricca rassegna di novità in arrivo per gli appassionati dei Forgotten Realms.

In particolare, si confermano nuove informazioni sul già citato Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, pellicola che porterà D&D sul grande schermo. Non mancheranno però ovviamente nemmeno notizie sulla futura evoluzione del gioco di ruolo cartaceo. Spazio infine anche al mondo dei videogiochi, con tanti annunci dedicati alle prossime declinazioni gaming dei Reami Dimenticati. Complessivamente, il D&D Direct della prossima settimana avrà una durata di ben 30 minuti, che potrebbe regalare diverse sorprese al pubblico.



Per presentare l'evento, Wizards of the Coast ha pubblicato un breve trailer dedicato, che trovate in apertura a questa news. Per seguire il direct in diretta sarà sufficiente sintonizzarsi sul canale Twitch ufficiale di D&D oppure sul canale YouTube ufficiale di Dungeons & Dragons.