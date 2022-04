D&D Direct, da Baldur's Gate 3 a Neverwinter Dragonslayer: tutti gli annunci

Si è da poco conclusa la prima edizione del D&D Direct, uno show di circa 30 minuti ricco di contenuti e rivelazioni esclusive su Dungeons & Dragons, con novità su videogiochi, intrattenimento e molto altro ancora.

Come vi abbiamo già segnalato, è stato innanzitutto confermata la finestra di lancio di Baldur's Gate 3, destinato ad uscire dalla versione Early Access nel 2023. Gli sviluppatori di Larian hanno inoltre diffuso un video con cui hanno ripercorso l'evoluzione dell'ambizioso RPG dall'annuncio avvenuto nel 2019 sino ad oggi.

Rimanendo in ambito videoludico, è stato annunciato Neverwinter – Dragonslayer: la caccia inizia a giugno nella prossima espansione di Neverwinter, Dragonslayer. In questo aggiornamento ispirato a Fizban’s Treasury of Dragons, diventerai un ammazzadraghi che entra in tane epiche e dà la caccia ai draghi cromatici dell'universo D&D.

Tra le altre novità svelate durante lo show abbiamo anche Spelljammer Adventures in Space: un'ambientazione unica nel suo genere, che contiene tutto ciò di cui un Dungeon Master ha bisogno per guidare avventure ambientate nel Wildspace e con nuove opzioni per tutti i giocatori che a casa desiderano creare nuovi personaggi in questa nuova ambientazione.

Sono stati annunciati anche tre nuovi manuali di 64 pagine con copertina rigida: The Astral Adventurer's Guide, Boo's Astral Menagerie, Light of Xaryxis. Svelato inoltre Journeys Through The Radiant Citadel, nuovo manuale di D&D che offre avventure ambientate in luoghi completamente inediti; i Campaign Case: Creatures e Terrain; il film "Dungeons & Dragons - Honor Among Thieves" che uscirà il 3 marzo 2023; lo Starter Set – Dragons of Stormwreck Isle e altro ancora. Trovate un recap completo all'interno del video che vi abbiamo riportato in apertura.