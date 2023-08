Il Director di Dave The Diver sogna un crossover con Metal Gear Solid

Dave The Diver è un videogioco di avventura sviluppato e pubblicato da Mintrocket. Si tratta di un RPG casual per giocatore singolo che combina esplorazione e pesca in mare di giorno e prevede la gestione di un ristorante di sushi la notte. Jaeho Hwang, Director del gioco, ha rivelato di sognare una collaborazione con Metal Gear Solid.

Dave The Diver è uscito su Steam il 28 giugno 2023 e ha ricevuto recensioni molto positive da parte dei giocatori e della critica. È prevista anche una versione per Nintendo Switch nel corso del 2023, piattaforma su cui è previsto arrivare anche Metal Gear Solid Master Collection Vol 1.

Il protagonista del gioco di Steam è Dave, un sommozzatore che cerca di scoprire i segreti del misterioso Blue Hole, un luogo unico al mondo dove si radunano creature marine di tutti gli oceani, e il Director Hwang scherzosamente ha dichiarato che il suo sogno personale sarebbe di invitare Solid Snake di Metal Gear Solid (che ha venduto oltre 60 milioni di copie) al Bancho Sushi per fargli assaggiare il pesce del locale, sicuramente migliore del pesce crudo della giungla.

In merito al design complessivo del gioco, Hwang afferma di essere stato "enormemente ispirato da giochi come MGS: Peace Walker e i franchise di Like A Dragon", in special modo per quel che riguarda la combinazione di sistemi di gestione, minigiochi e le solide meccaniche di gameplay.