Il director di Devil May Cry e Dragon's Dogma boccia PS3: 'Fu una grande delusione'

PlayStation 3 ha avuto un ciclo vitale non sempre idilliaco, soprattutto nei suoi primi anni quando numerosi sviluppatori faticavano a programmare correttamente i loro giochi a causa della forte complessità del processore Cell alla base della piattaforma.

Per questo motivo non sono pochi i game designer che nel corso del tempo hanno manifestato le loro perplessità sull'architettura della terza console casalinga Sony, dimostrando di non avere sempre bei ricordi di quegli anni in termini di sviluppo. Tra i non-fan di PS3 troviamo Hideaki Itsuno di Capcom, il celebre director di numerosi giochi di Devil May Cry oltre alla serie di Dragon's Dogma, che nel corso di una video-intervista concessi a Keiichiro Toyama di Bokeh Game Studio (ed attualmente al lavoro su Slitterhead) ha rivelato i motivi dietro al suo difficile rapporto con il sistema targato Sony.

Itsuno rivela di essere rimasto molto deluso dalle caratteristiche hardware di PS3, che non avrebbe consentito al suo team di sfruttare alcuni efficaci escamotage tecnici risalenti alle prime due PlayStation: "Si trattava sostanzialmente di imparare tutte le specifiche tecniche dell'hardware. Era strano con PlayStation e PlayStation 2 poter lavorare con così tanti strati semitrasparenti, che potevamo semplicemente accumulare tra loro per dare così vita a diversi effetti visivi. Al contrario con PlayStation 3 non abbiamo più potuto fare così. Per noi fu una grande delusione", spiega Itsuno.

Il noto game designer in particolare si rese conto delle grosse differenze di sviluppo una volta effettuato il passaggio da Devil May Cry 3, suo ultimo gioco su PS2, a Devil May Cry 4, il suo primo su PS3: "Per me questo cambiamento si è avvertito nel passaggio dall'uno all'altro gioco. Ci venne detto che non avremmo nemmeno potuto replicare quanto avevamo fatto in precedenza. Per 5 anni tutto quello che avevamo fatto era stato lavorare con quegli strati semitrasparenti per rendere più belli i giochi su PS2, ma una volta su PS3 non potevano nemmeno prendere in considerazione quella tecnica. Credo che questo abbia creato difficoltà agli sviluppatori di tutto il mondo", conclude Itsuno sull'argomento.

Ricordiamo che Hideaki Itsuno è attualmente al lavoro su Dragon's Dogma 2 annunciato ufficialmente lo scorso giugno in occasione del decimo anniversario del primo gioco. Per quanto riguarda invece la controversa console, riscoprite con noi dieci curiosità su PlayStation 3 che potreste forse non conoscere.