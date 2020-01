Il director di Final Fantasy 14 loda Phil Spencer per il suo impegno in Giappone

Nei giorni scorsi il boss di Xbox, Phil Spencer, è partito nuovamente alla volta del Sol Levante per instaurare nuovi rapporti e consolidare quelli esistenti con gli sviluppatori e i publisher giapponesi, in vista del lancio di Xbox Series X previsto per la fine di quest'anno.

Non sappiamo come si concretizzerà questa sua nuova sortita, ma nei mesi scorsi viaggi di questo tipo hanno permesso a serie come Kingdom Hearts, Final Fantasy e Yakuza di approdare finalmente sulle console di casa Microsoft. A quanto pare, non hanno apprezzato solamente i videogiocatori, che in futuro potranno scegliere tra un parco titoli ancora più ampio, ma anche gli sviluppatori nipponici, che in passato non sempre venivano tenuti in debita considerazione dai vertici della compagnia americana.

Tra i sostenitori dell'operato di Phil Spencer figura anche Naoki Yoshida, director di Final Fantasy XIV, MMORPG in arrivo su Xbox One. A tal proposito, in un'intervista concessa a Trusted Review ha dichiarato: "Quando Xbox One è stata lanciata in Giappone, non c'erano spot in TV o pubblicità, quindi credo che stavolta ci stanno dando una possibilità. Sotto la guida di Phil Spencer, l'atteggiamento di Xbox nei confronti dei giochi giapponesi è cambiato radicalmente, con l'imminente arrivo non solo di Final Fantasy XIV, ma anche di Phantasy Star Online 2. Phil Spencer si è impegnato tantissimo per renderlo possibile, ed adesso è davvero bello vedere che sta diventando realtà".

Cosa ne pensate delle sue parole? Ricordiamo che, nonostante sia stata confermata la pubblicazione di Final Fantasy XIV su Xbox One, una data d'uscita precisa non è ancora stata rivelata.