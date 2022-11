Il director di God of War Ragnarok sogna di lavorare a Castlevania

Intervenuto nel corso del Kinda Funny Games Spoilercast, Eric Williams di Sony Santa Monica ha parlato di God of War e del suo futuro all'interno del mondo videoludico. Al momento nulla è deciso, con Williams che ha precedentemente dichiarato che potrebbe anche dedicarsi full time alla serie di God of War.

Chissà però che il futuro non riservi invece delle sorprese inaspettate: nel corso della chiacchierata, è stato tirato in ballo il nome di Castlevania. Il director di God of War ha persino fatto un appello perché il suo possa un giorno concretizzarsi: "Voi ragazzi potete farlo, perché qui avete il pubblico di tutto il mondo... Non so cosa farò dopo, ma se qualcuno mi desse la licenza di Castlevania, ci piacerebbe farlo", ha dichiarato Williams prima di aggiungere: "Mi sono appena messo nei guai!".

Quella di Castlevania è una serie ormai a riposo da diversi anni, sin dal 2014 quando è stato pubblicato Lords of Shadow 2. Chissà che Konami non riservi a Castlevania lo stesso trattamento di Silent Hill, che si appresta a risorgere grazie alle collaborazioni strette dal publisher nipponico con altre compagnie di sviluppo.

Nel frattempo, Sony Santa Monica sta lavorando già a molteplici progetti, come dichiarato da Cory Barlog. Chissà che fra questi non ci sia un sequel o un DLC di God of War Ragnarok.