Il director di Kingdom Hearts era scettico sull'arrivo di Sora in Super Smash Bros

Ad ottobre 2021 il protagonista di Kingdom Hearts, Sora, si è unito al roster di Super Smash Bros. Ultimate come ultimo combattente in assoluto. Lo sviluppo di nuovi contenuti per il celebre picchiaduro Nintendo si è dunque concluso con l'arrivo di un personaggio richiesto molto a lungo dai fan della serie.

Nonostante il generale entusiasmo che ha accompagnato il suo debutto nell'ultimo episodio del brand Nintendo, e con Masahiro Sakurai che ha raccontato curiosi retroscena sull'arrivo di Sora in Super Smash Bros. Ultimate, non tutti erano convinti della bontà di questo particolare crossover. Nel corso di un'intervista con Game Informer, dove tra l'altro ha rivelato nuovi dettagli su mondi e gameplay di Kingdom Hearts 4, il director della serie Tetsuya Nomura ha confessato che inizialmente era molto scettico sull'inclusione di Sora in Smash Bros., salvo poi ricredersi con il tempo.

"Ovviamente - racconta Nomura - sono molto felice che abbiamo avuto modo di far arrivare Sora in Super Smash Bros. Ultimate. La maggior parte dei feedback quando Sora è stato annunciato erano tipo 'non riesco a credere che Disney abbia dato l'ok per includerlo nel gioco'. Ma dietro le quinte ero io quello più dubbioso ed esigente riguardo la sua comparsa in Smash, mentre Disney era più sul 'questa è una grande opportunità'".

Nomura prosegue dicendo che "credevo fosse molto difficile introdurlo poiché temevo potesse cozzare con la lore di Kingdom Hearts e dei mondi Disney, dunque per me era un'opportunità da studiare con molta attenzione. Ma dopo aver visto come tutti fossero felici di vedere Sora in Smash, credo che il risultato finale sia stato grandioso".

A voi è piaciuto giocare nei passi di Sora in Super Smash Bros. Ultimate?