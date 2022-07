Il Co-Director di The Last of Us ha fondato un nuovo studio: è nato Wildflower Interactive

Bruce Straley, veterano di Naughty Dog che ha ricoperto il ruolo di Co-Director per alcuni dei maggiori successi dello studio, tra cui Uncharted 2: Among Thieves, The Last of Us e Uncharted 4: A Thief's End, ha fondato un nuovo studio - Wildflower Interactive.

Straley ha salutato i cagnacci e l'intera industria nel 2017, ma non è riuscito a resistere al fascino del nostro medium preferito e ha deciso di ritornare. In un video condiviso su Twitter, ha infatti dichiarato: "Nel 2017 ho lasciato l'industria e non sapevo se volevo creare ancora dei videogiochi. Tuttavia, più tempo stavo via, più ripensavo a questo medium, a tutto ciò che ancora deve essere fatto e a tutto quello che voglio ancora fare".

Per questo motivo, Straley "ha preso alcuni amici e ha iniziato a creare dei prototipi". L'idea è diventata buona e ha così deciso di fondare Wildflower Interactive, un studio che punta ad essere "inclusivo, equo e collaborativo", oltre che una casa per "persone dal grande cuore che vogliono crescere professionalmente e personalmente".

Il veterano non ha svelato dettagli sul progetto al quale sta lavorando (e per il quale sta assumendo), ma il sito ufficiale di Wildflower Interactiver non fa segreto di una propensione per i "progetti piccoli, ricchi di creatività e dotati di uno stile unico in grado di esplorare le possibilità del nostro medium"