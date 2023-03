Il co-director di The Last of Us sputa il rospo: 'I giochi lineari son più facili da fare'

Nell'arco di due soli giochi principali, The Last of Us si è imposto come uno dei franchise PlayStation più amati di sempre. I fan sono rimasti stregati non solo dalla sua narrativa e dalla caratterizzazione dei personaggi, ma anche dal gameplay e dagli scenari, strutturati in maniera generalmente lineare.

Proprio in virtù del fatto che i due capolavori Naughty Dog hanno questo tipo di struttura (sebbene in The Last of Us Parte II non siano comunque mancate fasi dalla struttura molto più ampia), ha suscitato una certa curiosità un tweet di Bruce Straley, noto per aver co-diretto l'originale The Last of Us per PlayStation 3 assieme a Neil Druckmann, in cui si esprime sugli sforzi richiesti per realizzare un gioco con un level design impostato in tale maniera.

"I giochi lineari sono più facili da sviluppare. Ecco, l'ho detto", queste le parole di Straley, sebbene non sia chiaro cosa abbia spinto il game designer ad esprimere questo pensiero. Un commento che comunque non è passato inosservato e che ha attirato l'attenzione anche di qualche collega: "Dato di fatto, e sono anche giochi meno interessanti in generale", afferma Alex Hutchinson, in passato creative director di Assassin's Creed III e Far Cry 4, entrambi titoli dalla struttura open world. Di avviso un po' diverso David Goldfarb, la mente dietro Metal Hellsinger che, pur ritrovandosi tendenzialmente d'accordo sottolinea anche come un'impostazione lineare spesso viene scelta anche per raggiungere specifici target qualitativi.

Dopo aver lavorato ad Uncharted 4 Fine di un Ladro, Straley ha lasciato Naughty Dog per intraprendere nuove strade, e non ha avuto un ruolo nello sviluppo di The Last of Us Parte II, nel remake del primo capitolo (eccovi a tal proposito la nostra recensione di The Last of Us Parte 1) e nella serie tv omonima (non a caso Bruce Straley non è citato tra i crediti di The Last of Us di HBO).

Cosa ne pensate delle sue parole in merito ai giochi lineari?