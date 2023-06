Direttamente dagli anni '80: ricordate il Power Glove? Il controller NES da film!

Di controller e periferiche strambe ed originali ne abbiamo viste tante nel corso del tempo (eccovi un elenco dei controller più strani di sempre), ma uno davvero sopra le righe arrivò alla fine degli anni '80 per NES: il mitico Power Glove.

Prodotto da Mattel, il Power Glove fece il suo esordio in Nordamerica nel 1989 arrivando anche in Giappone, tuttavia nessuna versione europea ufficiale vide mai la luce. La periferica divenne però molto popolare anche da noi grazie al film di culto Il Piccolo Grande Mago dei Videogiochi, nel quale il guanto-controller faceva la sua primissima comparsa ancora prima di essere messo in commercio. La pellicola lasciava intravedere quale sarebbe stata la principale funzione del Power Glove: giocare i titoli NES attraverso i sensori di movimento dello strumento, dotato comunque di una tastiera con diversi pulsanti per controlli più classici.

Il Power Glove era dunque una tecnologia molto ambiziosa, anche pionieristica nel panorama videoludico dell'epoca, tuttavia la sua esecuzione effettiva si rivelò tutt'altro che un successo. Per farlo funzionare, infatti, era necessario incastrare nei bordi del televisore la barra di ricevitori ultrasonici che avrebbe riconosciuto i movimenti del guanto trasmettendoli poi al gioco per eseguire le sue varie azioni (saltare, muoversi, correre, attaccare e così via), eppure non era sufficiente per farlo funzionare in maniera adeguata. Sostanzialmente, nessun gioco funzionava in maniera davvero corretta con il Power Glove: troppe le imprecisioni, faticoso il riconoscimento dei comandi anche attraverso la tastiera incorporata, e le prestazioni generale erano molto più lente rispetto a quanto accadeva con il normale pad della celebre console casalinga di Nintendo.

Solo due giochi, inoltre, furono progettati esplicitamente per il Power Glove: Bad Street Brawler e Super Glove Ball, che avrebbero dovuto sfruttare al meglio i sensori di movimento della periferica, ma così non fu. Di fronte a così tanti problemi, il Power Glove divenne inevitabilmente un fallimento commerciale già poco tempo dopo l'esordio sul mercato, venendo abbandonato molto velocemente dalla Grande N.

Nonostante il flop, però, il particolare controller divenne un oggetto di culto molto ricercato dai collezionisti e capace anche di crearsi il suo piccolo zoccolo duro di fan. Alla fine si trattava comunque di un progetto ambizioso, quasi futuristico, frutto di un'epoca in cui si voleva osare davvero in grande. E quanto mostrato ne Il Piccolo Grande Mago dei Videogiochi lasciava davvero senza parole, come se avessimo per davvero compiuto un balzo avanti nel futuro, ancora prima che i motion controls trovassero il loro spazio nell'industria videoludica grazie al successo di Wii e DS.