Il direttore di Astro Bot Rescue Mission è il nuovo responsabile di Sony Japan Studio

Sony Interactive Entertainment ha annunciato che Nicolas Doucet (direttore di Astro Bot Rescue Mission) è il nuovo capo dei Japan Studio, la divisione giapponese della compagnia nota per aver lavorato su molti progetti per le principali piattaforme Sony.

Non è chiaro quale sarà il nuovo ruolo di Allen Becker, attuale direttore degli studios, Nicolas Doucet è ora il nuovo responsabile unico del team, in questa scelta potrebbe aver pesato anche l'ottimo lavoro svolto con Astro Bot Rescue Mission, ad oggi uno dei più acclamati e venduti giochi per PlayStation VR.

Sony Japan Studio ha lavorato in questa generazione su progetti come Knack e relativo seguito, Gravity Rush 2 ed ha collaborato allo sviluppo di Bloodborne, Everybody's Gold e The Last Guardian, fornendo supporto anche per altri progetti interni di Sony Interactive Entertainment.

Nicolas Doucet ha prodotto Astro Bot Rescue Mission ed in passato ha lavorato su progetti legati a LEGO Bionicle e su giochi per EyeToy (tra cui EyeToy Play 3), lo studio giapponese si prepara dunque all'arrivo di PlayStation 5 con un cambio di gerarchie che potrebbe portare aria fresca per quanto riguarda la produttività e lo sviluppo di nuovi giochi.