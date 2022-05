Il direttore di Final Fantasy 15 collabora con Sony per una nuova esclusiva PlayStation?

Secondo il leaker Oops Leaks, lo studio JP Games fondato da Hajime Tabata avrebbe stretto una partnership con Sony per il suo nuovo progetto, apparentemente una esclusiva console PS4/PS5 che verrà annunciata al prossimo evento PlayStation.

Hajime Tabata ha fondato JP Games dopo aver lasciato Square Enix, Tabata ha lavorato come direttore di Final Fantasy XV ed ha supervisionato, collaborato e prodotti titoli come Dissidia Final Fantasy NT, Final Fantasy Type-0 HD, Final Fantasy Agito, Crisis Core Final Fantasy VII, Before Crisis Final Fantasy VII, Itadaki Street Dragon Quest and Final Fantasy 30th Anniversary e Monster of the Deep Final Fantasy XV.

Dopo aver lasciato Square Enix ha fondato lo studio JP Games lavorando come producer per The Pegasus Dream Tour, gioco ufficiale delle ultime Paralimpiadi. Sappiamo però che Hajime Tabata sta lavorando ad un nuovo JRPG che dovrebbe essere annunciato nel 2022, stando alle parole di Oops Leaks il reveal non sembra troppo lontano e il gioco uscirà in esclusiva su console PlayStation grazie all'accordo di partnership siglato tra Sony e JP Games.

Non è chiaro se questo accordo si riferisca però solamente al marketing del gioco o se il progetto sarà 100% esclusiva console Sony, al momento non è dato saperne di più ma come detto il reveal dovrebbe avvenire durante l'evento estivo di PlayStation.