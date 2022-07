Dirge of Cerberus Final Fantasy 7 non tornerà sotto forma di Remake o Remastered

L'universo narrativo della settima fantasia finale sta vivendo letteralmente una seconda giovinezza. Final Fantasy 7 Remake ha spianato la strada ad altri progetti, tra i quali il suo seguito diretto Final Fantasy 7 Rebirth e la remaster di Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion.

Ciò ha portato i fan ad interrogarsi sul futuro di Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII, un altro dei progetti legati alla metaserie. Lanciato nel 2006 su PlayStation 2, si tratta di un action RPG con protagonista Vincent Valentine ambientato tre anni dopo gli eventi del gioco originale. Ebbene, nel corso di una recente intervista concessa a Famitsu, Tetsuya Nomura ha svelato che il team ha accantonato l'idea di realizzare un remake o una versione rimasterizzata di Dirge of Cerberus (oltre che di Before Crisis, un gioco mobile del 2004), a causa degli elevati costi che avrebbe richiesto l'operazione. Crisis Core, dal canto suo, è stato reputato come un prodotto molto importante nell'economia narrativa della serie (Zack appare nel primo trailer di Final Fantasy 7 Rebirth), dunque s'è guadagnato una versione rimasterizzata in arrivo nell'inverno del 2022.

Alcuni elementi narrativi di Dirge or Cerberus, in ogni caso, sono confluiti nel DLC Intergrade di Final Fantasy 7 Remake, inoltre i suoi eventi salienti verranno trattati in Final Fantasy 7 Ever Crisis, un retelling dell'intera saga per iOS e Android.