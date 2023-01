Dirigente Activision punzecchia l'FTC: Sony è il 'The First of Us' del gaming

Dopo aver provato a smontare le accuse dell'FTC per l'affare con Microsoft, la dirigente Activision Lulu Cheng Meservey 'torna alla carica' sui social per punzecchiare la Federal Trade Commission prendendo spunto dall'incredibile successo della serie TV di The Last of Us.

Nei suoi ultimi messaggi rivolti all'ente statunitense, la Executive Vice President of Corporate Affairs del publisher e sviluppatore americano esorta l'FTC a non lasciarsi sfuggire "l'incredibile episodio di ieri sera della serie di The Last of Us, è stato eccezionale. Non c'è da stupirsi se lo show stia battendo ogni record perché è un vero blockbuster visto da decine di milioni di persone. Dategli un'occhiata se potete, perché potreste essere particolarmente interessati al fatto che la serie di The Last of Us è prodotta da Sony Pictures Television e PlayStation Productions. Saprete inoltre che è basata sul videogioco best-seller sviluppato da uno studio di proprietà di Sony e pubblicato da Sony stessa in esclusiva per console PlayStation".

Per la dirigente Activision, tutto ciò è importante ai fini delle valutazioni per l'affare con Microsoft perché "l'FTC ritiene che questo accordo 'sopprima la concorrenza' delle console rivali e possa mettere a repentaglio la posizione di leader del mercato di Sony. Ma non c'è alcun motivo per preoccuparsi di tutto questo. Sony ha un patrimonio di IP senza rivali, e non solo per quanto riguarda i giochi ma anche in ambito televisivo, cinematografico e musicale, da cui possono attingere per realizzare nuovi giochi".

Tornando al successo della serie TV HBO di The Last of Us, Lulu Cheng Meservey sottolinea come "lo show sta generando un rinnovato interesse per quel gioco. Il talento e le IP di Sony in giochi, TV, film e musica sono formidabili e davvero impressionanti. Non c'è da meravigliarsi se continuano a dominare il mercato delle console. Perché in ambito gaming, Sony è il 'The First of Us' e può cavarsela anche senza la protezione dell'FTC".

E voi, cosa ne pensate delle dichiarazioni della dirigente Activision? Fatecelo sapere con un commento, non prima però di dare un'occhiata alla nostra recensione della terza puntata della serie TV di The Last of Us.