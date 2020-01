Dirigenti PlayStation avvistati a San Francisco: si preparano al reveal di PS5?

Cosa ci fanno a San Francisco il capo dei Sony Worldwide Studios Hermen Hulst, Shuhei Yoshida e il responsabile delle comunicazioni di Sucker Punch Andrew Goldfarb? Forse bollono in pentola i preparativi per la presentazione ufficiale di PlayStation 5?

Hermen Hulst, Shuhei Yoshida (ora a capo delle iniziative indie di Sony Interactive Entertainment) e Andrew Goldfarb sono senz'altro tre figure chiave per la divisione PlayStation. Come segnalato dai colleghi di PushSquare, i tre dirigenti Sony sono stati avvistati contemporaneamente a San Francisco.

Si tratta di una curiosa coincidenza, oppure i tre si sono recati nella città americana per un motivo ben preciso, magari per prepararsi all'annuncio ufficiale di PlayStation 5?

Stando alle ultime indiscrezioni, il reveal di PS5 dovrebbe arrivare a febbraio durante un PlayStation Meeting ospitato dalle parti di New York. Che Hermen Hulst, Shuhei Yoshida e Andrew Goldfarb si siano recati a San Francisco per definire i preparativi in vista dell'evento?

Quello che sappiamo è che Sony ha già svelato il logo di PS5 al CES 2020, e che con ogni probabilità il colosso giapponese non potrà tardare più di tanto la presentazione della sua console next gen, dopo che Microsoft ha già svelato la sua Xbox Series X.

Per saperne di più sul reveal di PS5, naturalmente, bisogna attendere ancora nuove informazioni in merito da Sony.