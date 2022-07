Diritto all'aborto: itch.io apre un bundle di oltre 750 giochi a 10 dollari per la causa

Continua a far discutere l'abolizione del diritto all'aborto deciso dalla Corte Suprema degli Stati Uniti, con Texas e Missouri tra i primi a vietarlo nei propri territori scatenando polemiche e controversie non solo a livello nazionale, ma anche globale.

Una situazione che non è stata ignorata nemmeno dall'industria videoludica, con Insomniac Games schierata a favore dei diritti all'aborto assieme ad altre aziende ancora. Adesso si è mobilitata anche la piattaforma itch.io creando l'Indie Bundle for Abortion Funds in supporto alla campagna a favore dell'aborto. Si tratta di un'enorme raccolta con oltre 750 giochi (ma anche riviste e giochi cartacei) provenienti da 600 creatori diversi, venduta al prezzo minimo di 10 dollari. Il bundle è attivo da ora e sarà disponibile per l'acquisto fino al prossimo 15 luglio 2022.

L'obiettivo della campagna è raggiungere 200.000 dollari da devolvere al Collective Power Fund del National Network for Abortion Fund, che li utilizzerà per sostenere i fondi pro-aborto sparsi in circa 20 Stati degli USA. Nel momento in cui scriviamo sono già stati raccolti 78.743 dollari, provenienti da 4817 utenti e con l'offerta massima pari a 1005 dollari.

Non è la prima volta che la piattaforma digitale inaugura simili iniziative: si pensi al Bundle for Ukraine di itch.io a sostegno dell'Ucraina, aperto poco dopo l'invasione da parte della Russia.