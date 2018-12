DiRT 4 verrà pubblicato su Mac e Linux nel corso del 2019

Feral Interactive ha annunciato che DiRT 4, già disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC dal mese di giugno dello scorso anno, verrà lanciato anche su Mac e Linux nel corso del 2019.

Il publisher non ha svelato una data più precisa, ma in compenso ha pubblicato un trailer che offre un assaggio delle automobili, delle competizioni e dei tracciati inclusi nel titolo sviluppato da Codemasters. Lo trovate in apertura di notizia, buona visione!

DiRT 4 mette a disposizione oltre 50 auto da rally, tra le quali sono comprese la Ford Fiesta R5, la Mitsubishi Lancer Evolution VI, la Subaru WRX STI NR4 e l'Audi Sport quattro S1 E2. Con questi bolidi è possibile gareggiare in cinque differenti location, ovvero Australia, Spagna, Michigan, Svezia e Galles. Oltre al rally classico, è inclusa anche la disciplina Landrush, che si svolge a bordo di buggy e pick-up su tracciati brevi situati in California, Nevada e Messico. Non finisce qui: DiRT 4 vanta anche la licenza ufficiale del FIA World Rallycross Championship, e permette di gareggiare in Francia, Portogallo, Regno Unito, Svezia e Norvegia con le Supercar ufficiali della stagione 2016. Segnaliamo, infine, la presenza del Configuratone Tappa, un editor che permette di creare, collaudare e condividere tracciati rally in maniera molto semplice.