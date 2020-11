DiRT 5 arriva anche su PS5! Il racing game sfreccia nel trailer di lancio

A inizio novembre, il team di Codemasters ha presentato al pubblico per la prima volta la versione PlayStation 5 di DiRT 5 in azione: ora, il titolo è pronto a sfrecciare sull'hardware di nuova generazione.

Con l'arrivo di PlayStation 5 anche in territorio europeo, la software house celebra infatti un nuovo Day One per il racing game. Per l'occasione, Codemasters ha pubblicato anche un ulteriore trailer di lancio, che presenta le caratteristiche essenziali della produzione. Dall'East River di New York agli scenari dipinti dall'aurora boreale in Norvegia, il parco macchine di DiRT 5 si prepara ad affrontare fango e sterrato per attraversare una vasta selezione di tracciati, tutti rigorosamente off-road. Immancabile il comparto multiplayer, per sfide sia in locale sia online, mentre a completare il quadro troviamo anche opzioni legate alla creazione di circuiti personalizzati tramite la modalità Playground.

Già disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X, il titolo plasmato dagli sviluppatori di Codemasters è ora pronto a condurre i videogiocatori lungo i circuiti off-road di tutto il mondo anche su PlayStation 5. Per ogni dettaglio sulla produzione, sulle pagine di Everyeye è disponibile la recensione di DiRT 5 curata da Luca Del Pizzo.