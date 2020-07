DiRT 5: il circuito Stampede dell'Arizona al centro del nuovo video gameplay

Sul canale YouTube ufficiale di Koch Media UK è appena stato pubblicato un nuovo filmato di gameplay di DiRT 5, grazie al quale possiamo dare una prima occhiata ad un circuito della serie Stampede.

Stando alla descrizione del video, le piste Stampede sono incredibilmente difficili da affrontare e all'interno delle quali è permesso ad un massimo di 12 diversi veicoli di sfidarsi. Nel corso del filmato, della durata di soli due minuti, è possibile vedere un'auto in movimento sul circuito Stampede ambientato in Arizona. Il video non mostra un'intera gara ma una serie di sequenze che mettono in mostra il tracciato e il meteo dinamico, il quale non apporta solo una modifica all'estetica della mappa ma anche a livello di gameplay.

Prima di lasciarvi al video, vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 9 ottobre 2020 sulle seguenti piattaforme: Xbox One, PlayStation 4 e PC. Nei prossimi mesi verrà inoltre reso disponibile gratuitamente un aggiornamento di DiRT 5 per PlayStation 5 e Xbox Series X (tramite Smart Delivery), che consentirà ai possessori delle console next-gen di giocare una versione migliorata di DiRT 5. Per quello che riguarda invece la versione Google Stadia, bisognerà attenderne l'uscita fissata ai primi mesi del prossimo anno.