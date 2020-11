DiRT 5: Codemasters mostra la versione PS5 in video per la prima volta

Codemasters ha pubblicato i dettagli sul processo di sviluppo e le caratteristiche principali di DIRT 5 per PlayStation 5. Il Technical Director David Springate presenta anche il primo sguardo al gameplay su PS5 prima del lancio.

Il video si concentra su come lo studio Codemasters Cheshire si è preparato per il suo primo titolo sull'hardware di nuova generazione, offrendo allo stesso tempo uno sguardo a funzionalità esclusive che i giocatori possono aspettarsi, tra cui il supporto per il controller wireless DualSense.

David Springate, Technical Director di DIRT 5, ha dichiarato: "Siamo lieti di rivelare finalmente ulteriori dettagli sulla versione PlayStation 5 di DIRT 5. Ci sono così tanti miglioramenti che i giocatori adoreranno tra cui i controller wireless DualSense, una rivoluzione nel settore."

DIRT 5 sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Xbox One X e PC Windows venerdì 6 novembre. Sarà disponibile su Xbox Series X/S il 10 novembre e su PlayStation 5 dal 19 novembre. Una versione per Google Stadia verrà lanciata all'inizio del 2021.

Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di DiRT 5, il nuovo gioco di rally targato Codemasters ha ricevuto valutazioni positive da parte della stampa internazionale.