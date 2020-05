DiRT 5: Codemasters svela il gioco di rally nextgen durante l'Inside Xbox

In coincidenza dell'evento Inside Xbox del 7 maggio sui giochi Xbox Series X di terze parti, Codemasters ha presentato ufficialmente il progetto di DiRT 5, il prossimo atto dell'iconica serie racing.

La storica sorftware house britannica che, negli scorsi mesi, ha acquisito Slightly Mad per rafforzare la propria posizione nel settore dei videogiochi di guida sceglie così l'evento digitale di Microsoft per mostrare al grande pubblico le primissime scene di DiRT 5.



A detta dei Codies, il progetto proverà a scrivere un capitolo tutto nuovo per questa serie approfittando dell'avvento della prossima generazione di console, con un approccio alle gare più audace e coraggioso. Il punto focale di questa nuova filosofia rallystica sarà rappresentata dall'introduzione di funzionalità inedite che, nelle intenzioni degli sviluppatori inglesi, si tradurrà in un'esperienza più profonda e al tempo stesso immediata.



DiRT 5 rappresenterà perciò un nuovo "centro di corse", con uno stile originale che sappia amplificare la cultura off-road che permea da sempre questa serie. A questo punto non ci resta che lasciarvi al video di annuncio di DiRT 5, nell'attesa che Codemasters sveli il periodo di uscita e la rosa completa di piattaforme su cui vedrà la luce questo ambizioso progetto.