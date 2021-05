DiRT 5 diventa cross-play e accoglie nuovi contenuti a tema Red Bull

Da quando è entrato a far parte di Xbox Game Pass, DiRT 5 sta vivendo una seconda giovinezza. Merito dell'arrivo di un grande numero di giocatori, così grande da stupire persino i ragazzi di Codemasters, decisamente entusiasti per la piega che ha preso il loro titolo rallystico.

Forti di questo rinnovato entusiasmo, gli sviluppatori britannici stanno continuando a supportare il gioco, il quale si appresta a ricevere il supporto al cross-play e una serie di nuovi contenuti raggruppati in un update denominato Red Bull Revolution, in uscita domani 11 maggio.

Domani, innanzitutto, verrà abilitato il matchmaking cross-piattaforma, ciò significa che tutti i giocatori su PlayStation, Xbox e PC potranno giocare assieme e partecipare alle medesime sessioni multiplayer. L'update Red Bull Revolution, dal canto suo, introdurrà delle nuove livree a tema Red Bull per le automobili Audi S1 EKS RX quattro, MINI John Cooper Work Buggy by X-raid, Peugeot 3008 DKR Maxi e Volkswagen Race Touareg 3, oltre ad una livrea Red Bull E-Sports per la Porsche 911 RGT. La modalità Playground riceverà invece un arco a tema Red Bull e nuove condizioni atmosferiche (bagnato e temporali). I possessori di DiRT 5 su Google Stadia dovranno invece pazientare qualche tempo, dal momento che tutti questi contenuti arriveranno sulla piattaforma cloud gaming più avanti nel corso di quest'anno.