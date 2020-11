DiRT 5, DualSense e feedback aptico: il team non è soddisfatto, promette revisione

Con l'arrivo della console Sony di nuova generazione anche in Europa, il team di Codemasters ha pubblicato un nuovo trailer di lancio di DiRT 5, per celebrare un secondo Day One su PlayStation 5.

La software house ha di recente commentato il supporto offerto dal team alle feature del nuovo controller del colosso videoludico nipponico. In particolare, David Springate, Direttore Tecnico del racing game, ha discusso della versione next-gen di DiRT 5 nel corso di una lunga diretta streaming. Tra le numerose tematiche affrontate ha fatto la sua comparsa anche il DualSense e l'implementazione del feedback aptico nel gioco.

"Ho visto molte persone dire 'Voglio prendere DiRT 5 su PS5 per il feedback aptico'. Questo è molto interessante per me perché ho visto molte persone sui forum che frequento o sul Discord di DiRT 5...molte persone dicono che apprezzano molto il feedback aptico di PS5. - ha dichiarato Springate - Noi non siamo soddisfatti, quindi abbiamo intenzione di revisionare il nostro supporto al feedback aptico. Anche se non ho visto nessuno dire che non lo apprezza su DiRT 5, noi non siamo soddisfatti, quindi riprenderemo a lavorarci e lo rifaremo". Codemasters sembra dunque convinta di poter offrire un'esperienza migliore su PlayStation 5 rispetto a quanto proposto al lancio ed è intenzionata a concretizzare la sua visione.

