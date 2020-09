DIRT 5 esce al lancio di Xbox Series X/S, è ufficiale

Codemasters ha pubblicato un nuovo video gameplay di DiRT 5 ambientato a New York e svela la nuova data di lancio del gioco su Xbox Series S e Series X, entrambi in arrivo nei negozi il 10 novembre.

Robert Karp, Development Director, DIRT 5, ha dichiarato: "Niente è meglio di una sera d'inverno a New York, a meno che tu non stia correndo a bordo di un auto da rally sull'East River ghiacciato. Ci vogliono abilità e coraggio per sfrecciare e scivolare sul ghiaccio, un errore può portarti dal primo all'ultimo posto in un istante. Siamo inoltre orgogliosi di confermare che DIRT 5 sarà un titolo di lancio per Xbox Series S / X e non vediamo l'ora di condividere ulteriori dettagli nelle prossime settimane."

Codemasters conferma poi che DIRT 5 sarà un titolo di lancio su Xbox Series S/X e sarà disponibile su queste piattaforme dal 10 novembre, il 6 novembre invece il gioco uscirà su Xbox One, PS4 e PC, la versione PS5 arriverà entro fine anno mentre l'edizione Google Stadia verrà pubblicata all'inizio del 2021. Confermato l'upgrade gratis da PS4 a PlayStation 5 e il supporto Smart Delivery su Xbox Series S/X.