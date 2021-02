DiRT 5 si espande: in arrivo l'Energy Pack e tanti contenuti gratuiti

Celebrato finalmente il matrimonio tra EA e Codemasters, gli sviluppatori di DiRT 5 tornano a sfrecciare sui bolidi del loro arcade racing crossgen per annunciare l'Energy Pack, un'espansione che verrà accompagnata da un altrettanto importante pacchetto di contenuti gratuiti.

Con l'Energy Content Pack, gli autori inglesi dei Codies puntano ad arricchire ulteriormente l'esperienza ludica della Carriera di DiRT 5 attraverso l'introduzione di numerose aggiunte e migliorie. All'interno di questo DLC, non a caso, verranno riversati ben 25 eventi della Carriera, il nuovo capitolo Energy, gli sponsor Xite e Mad-Croc e dei premi tra livree, adesivi e altro con cui personalizzare i propri bolidi.

Nell'Energy Pack troveranno spazio anche le quattro nuove auto Porsche Taycan Turbo S, Alpine A110 Sports X, Chevrolet Silverado 1500 e GMC Sierra Pre-Runner. Il pacchetto aggiuntivo in questione sarà disponibile dal 22 febbraio e verrà proposto al prezzo di 11,49 euro, ma potrà essere riscattato "gratuitamente" da chi ha già acquistato l'edizione Amplified o l'Upgrade dell'Anno 1.

Sempre per il 22 febbraio è previsto il lancio dell'aggiornamento 3.00 di DiRT 5 e, con esso, l'arrivo di un pacchetto gratuito di contenuti che comprenderà tanti elementi modulari per customizzare l'ambientazione Playgrounds di Junkyard, lo scenario dell'Italia sempre per la modalità Playgrounds, l'aumento del livello massimo raggiungibile e le livree su misura per Peugeot 205 T16 Evo 2, Ford Escort RS Cosworth e Ford RS200, oltre a una sfilza di correzioni di bug, migliorie visive e ottimizzazioni tecniche su tutte le piattaforme.

A chi ci segue, ricordiamo infine che DiRT 5 è in arrivo su Xbox Game Pass a febbraio: gli abbonati al servizio di Microsoft possono già effettuare il preload per giocare "gratis" al titolo a partire dal 25 febbraio su PC, Xbox One e Xbox Series X/S.