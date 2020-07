DiRT 5: gli eventi Path Finder nel nuovo video gameplay

Giunta la conferma dell'upgrade gratis da PS4 a PS5 di DiRT 5 (oltre a quella da Xbox One a Series X), Codemasters pubblica un nuovo video di DiRT 5 per mostrare delle scene di gameplay inedite incentrate sugli eventi Path Finder.

Il nuovo trailer si riallaccia alle emozioni che ci accompagneranno lungo tutta la campagna principale e nelle modalità multiplayer che comprenderanno gli eventi Path Finder. Questa serie di gare, a detta dei Codies, offrirà alcune tra le piste più impegnative di sempre, con incredibili cambi di altitudine che obbligheranno gli appassionati a rivedere la propria strategia in maniera costante.

Insieme agli eventi Path Finder, DiRT 5 comprenderà anche le modalità Rally Raid, Stampede, Sprint, Gymkhana, Landrush, Ultra Cross e Ice Breaker. La Carriera di DiRT 5 vedrà anche la partecipazione di Troy Baker e Nolan North, ai quali verrà affidato il compito di elevare l'esperienza narrativa della modalità principe del nuovo racing game di Codemasters.

L'uscita di DiRT 5 è prevista per il 9 ottobre di quest'anno su PC, PlayStation 4, Xbox One, oltreché sulle console nextgen di Sony e Microsoft in coincidenza della loro commercializzazione. Nel frattempo, vi lasciamo al video gameplay in apertura d'articolo e vi consigliamo di leggere il nostro speciale sulla prova del racing game DiRT 5.