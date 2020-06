DiRT 5: evento annunciato per oggi, novità sulla Carriera in arrivo

Codemasters ha annunciato che oggi pomeriggio alle 15:00 (ora italiana) rivelerà ulteriori dettagli sulla modalità Carriera di DiRT 5, nuovo episodio della celebre serie racing in arrivo a fine anno.

Gli sviluppatori rendono noto che quella di DiRT 5 sarà "la modalità carriera più ambiziosa di sempre per la serie DiRT" e vedrà come noto la partecipazione di due volti (e voci) di grande spessore come Nolan North e Troy Baker, due dei doppiatori più noti e influenti del mondo dei videogiochi.

Ad oggi sappiamo che la Carriera sarà suddivisa in cinque capitoli, ognuno con bivi narrativi e ben 130 eventi con varie tipologie di gare a disposizione. Confermata anche la presenza di venti sponsor di brand realmente esistenti come Sparco, Michelin, Monster, Fatlace e tanti altri, legati al mondo delle corse e non solo.

Il mini evento di oggi sarà incentrato unicamente sulla modalità Carriera, chissà però che non possa essere questa l'occasione giusta per annunciare la data di uscita di DiRT 5, idealmente fissata per il mese di ottobre 2020 su PS5, Xbox Series X, Xbox One, PayStation 4 e PC Windows, in seguito anche su Google Stadia.