DiRT 5 gratis su PlayStation Plus: quali sono le migliori auto per vincere?

DiRT 5 è uno dei giochi gratis PlayStation Plus di gennaio 2022, e per l'occasione ci siamo chiesti quali sono le vetture più performanti all’interno del titolo firmato Codemasters. Prendendo come riferimento i 63 veicoli che compongono il parco auto, ecco quali possono essere considerate le migliori a disposizione dei giocatori.

Aston Martin DBX

Grazie ai suoi 550 CV, la prima utilitaria sportiva prodotta dal marchio inglese vanta una velocità superiore alla media, e risulta perfettamente in grado di adattarsi sia all’asfalto sia alla guida su terreno sterrato.

Brenthel Industries Class 1 Buggy

L’elevata stabilità di questa macchina, unita alla sua maneggevolezza senza rivali, la rende una delle opzioni più affidabili del gioco. Il nostro consiglio è di procurarvene una al più presto.

Ford RS200

Questa iconica auto da competizione prodotta dal 1984 al 1986 rappresenta tutto il meglio del rally americano dell'epoca. A contraddistinguerla è l’equilibrio tra la sua praticità – ammirevole nelle curve strette – e la potenza che è in grado di sprigionare in fuoristrada.

Lancia Stratos

Indiscussa rappresentante del rally classico, questa vettura non si limita a essere incredibilmente veloce, ma anche una delle più divertenti da usare in DiRT 5. In mano ai giocatori che sanno dosare il freno di stazionamento, la Lancia Stratos può rivelarsi un’auto strepitosa.

Lotus Exige R-GT Rally

Spinta da un motore V6 sovralimentato, questa macchina è la più indicata per i giocatori che non vedono l’ora di sfrecciare a gran velocità senza preoccuparsi di perdere aderenza. Inoltre, a differenza della Lancia Stratos, la Exige R-GT può tranquillamente essere domata senza l’utilizzo del freno a mano.

Mitsubishi Lancer Evolution VI

Verso la fine degli anni ‘90, la Mitsubishi Lancer Evolution VI divenne un nuovo standard di paragone in termini di stabilità, maneggevolezza e tenuta di strada. In DiRT 5, si riconferma essere un modello su cui fare affidamento.

Porsche 911 SC/RS Rally

Altra auto, altro classico del rally. Trattandosi di uno dei modelli più vincenti della propria categoria, la 911 in DiRT 5 non poteva che essere rappresentata come una delle migliori vetture tra le quali poter scegliere.

Porsche 959 Prodrive Rally Raid

Vincitrice della sfortunata edizione del Rally Dakar tenutasi nel 1986, quest’auto svetta sulle altre per la propria solidità che le consente di gestire ottimamente il fuoristrada. Acquistatela e non ve ne pentirete.

Porsche Macan T1 Rally Raid

Per quanto economica, l’ultima Porsche di questa lista è un SUV talmente valido da giocarsela a pari merito con la citata DBX. Visto il rapporto qualità/prezzo, i giocatori possono acquistarla fin da subito e sfruttarla per raggiungere vette sempre più alte.

Volkswagen Beetle Rallycross

Concludiamo in bellezza con il Maggiolino, una delle macchine più veloci e semplici da usare del videogioco. Le sue inconfondibili linee morbide potranno anche non piacere a tutti, ma rispecchiano alla perfezione la fluidità con cui si mangia i tracciati.

Nel caso voleste approfondire i vari aspetti del titolo, vi lasciamo alla nostra recensione di DiRT 5. Sulle pagine di Everyeye.it ci siamo anche chiesti qual è il miglior gioco di rally tra DiRT e WRC.