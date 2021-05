Dirt 5: il mitico minifrigo Xbox Series X aggiunto nella modalità di creazione

Simpatica iniziativa di Codemasters per il suo Dirt 5: nell'ambito dell'iniziativa "Power Your Memes", un pacchetto di contenuti aggiuntivi per gli utenti del Game Pass Ultimate, è stato incluso il minifrigo ispirato all'Xbox Series X come elemento di gioco all'interno della modalità di creazione arene, denominato Playground.

"In ogni tipo di evento Playground, i possessori di questo pacchetto potranno usare il frigo come parte delle loro creazioni, come punto di riferimento in pista, un ostacolo da evitare, un trampolino su cui saltare, e qualunque altra cosa vi viene in mente!", afferma Codemasters in merito a questa simpatica aggiunta che omaggia a suo modo uno dei meme più divertenti relativi al design della Series X, che ha ottenuto ampia popolarità subito dopo la presentazione della console, discussa per via del suo look. Il team invita i giocatori a controllare le creazioni di tanti altri utenti per scoprire che tipo di utilizzo è stato fatto del particolare oggetto, ovviamente disponibile soltanto su PC, Xbox Series X/S e Xbox One.

La popolarità del meme è tale che il minifrigo ispirato a Xbox Series X diverrà realtà, almeno stando alle parole di Aaron Greenberg. Nel frattempo ci sono altre importanti novità: Microsoft ha fissato l'evento Xbox all'E3 2021 per il 13 giugno: durerà 90 minuti e ci sarà ampio spazio anche per Bethesda, entrata negli scorsi mesi all'interno della scuderia Xbox Game Studios.