DiRT 5: le modalità arcade nel video gameplay della Gamescom 2020

Gli sviluppatori di Codemasters mostrano un nuovo video gameplay di DiRT 5 nel corso del pre-show dell'Opening Night Live, la cerimonia d'apertura della Gamescom 2020 organizzata e presentata da Geoff Keighley.

Il filmato confezionato dai Codies si focalizza sulle modalità arcade che correranno parallelamente alla campagna principale con Troy Baker e Nolan North. Tutte le attività arcade avranno luogo in diversi Playground, delle arene che ospiteranno delle sfide singleplayer e multiplayer votate all'immediatezza.

Grazie al nuovo video, gli sviluppatori inglesi testimoniano il loro impegno a stratificare l'esperienza ludica e contenutistica del titolo corsistico attraverso un ventaglio di attività che sarà quantomai ampio e diversificato.

Date un'occhiata al video gameplay e diteci che cosa ne pensate di queste sfide. Per saperne di più sulle modalità arcade e su tutte le altre sfide che andranno a tratteggiare l'offerta del nuovo capitolo della serie racing di Codemasters, non ci resta che attendere fino al 16 ottobre per assistere all'uscita ufficiale di DiRT 5 su PC, PlayStation 4 e Xbox One, e successivamente su PlayStation 5 e Xbox Series X. Nel frattempo, potete apprendere tutti i dettagli sul titolo grazie al provato di DiRT 5 a firma di Alessandro Bruni.