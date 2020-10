DiRT 5 e il multiplayer: modalità Party vampiresche e cross-generation

Come ogni gioco di guida che si rispetti, anche DiRT 5 offre un ampio ventaglio di modalità online per far divertire i giocatori di tutto il mondo. L'offerta sembra essere piuttosto varia, e spazia da eventi classici a modalità decisamente più particolari.

Tanto per cominciare, sono presenti una serie di classiche corse fuoristrada, sia su circuito che da una meta all’altra. Codemasters ha preso alcuni dei migliori scenari e configurazioni dalle modalità per giocatore singolo per creare un’enorme playlist di eventi in cui gareggiare, nella quale sono rappresentate tutte e dieci le location del gioco e l'enorme varietà di classi d'auto, tra cui Classic Rally, Pre Runners, Cross Raid, Rally Cross e molto altro ancora. Successivamente alla pubblicazione un aggiornamento gratuito aggiungerà le lobby private.

Per i giocatori che amano esperienze meno tradizionali, c'è invece la Modalità Party, che offre tre tipologie di eventi:

Vampire : gli eventi di Vampire iniziano con una vettura vampiro, che deve dare la caccia agli altri piloti, stabilire un contatto e trasformarli in vampiri (i fanali assumono un’inquietante sfumatura rossa). I giocatori che non sono il vampiro hanno un obiettivo: scappare!

: gli eventi di Vampire iniziano con una vettura vampiro, che deve dare la caccia agli altri piloti, stabilire un contatto e trasformarli in vampiri (i fanali assumono un’inquietante sfumatura rossa). I giocatori che non sono il vampiro hanno un obiettivo: scappare! King : ogni giocatore deve cercare di mantenere la corona ed evitare di entrare in contatto con le altre auto, altrimenti la corona passerà a loro. I piloti guadagnano punti mantenendo la corona, e il re lascerà anche una scia di monete che i giocatori potranno raccogliere mentre lo inseguono, però la vera ricchezza va a chi detiene la corona. Nell’arena ci sono due corone e torneranno al punto di partenza se un giocatore la mantiene per un determinato periodo di tempo. Ottenete il maggior numero di punti prima che scada il tempo per trionfare;

: ogni giocatore deve cercare di mantenere la corona ed evitare di entrare in contatto con le altre auto, altrimenti la corona passerà a loro. I piloti guadagnano punti mantenendo la corona, e il re lascerà anche una scia di monete che i giocatori potranno raccogliere mentre lo inseguono, però la vera ricchezza va a chi detiene la corona. Nell’arena ci sono due corone e torneranno al punto di partenza se un giocatore la mantiene per un determinato periodo di tempo. Ottenete il maggior numero di punti prima che scada il tempo per trionfare; Transporter: un evento incentrato sulla cattura, difesa e fuga per conquistare la vittoria. Ogni giocatore ha il compito di acquisire un oggetto e trasportarlo in un certo luogo. Così facendo segnerà dei punti, ma tutti gli altri piloti cercheranno di fermarlo per sottrarre l’oggetto e trasportarlo. Tenendo l’oggetto più a lungo, prima di consegnarlo, guadagnerete più punti.

Codemasters ha inoltre confermato che il multiplayer di DiRT 5 è cross-generazionale: ciò significa che i giocatori PlayStation 4 potranno giocare con quelli PS5, e i giocatori Xbox One potranno giocare con quelli Xbox Series X|S. Un'altra gradita funzione che va ad unirsi al supporto all'upgrade gratis dalle console di precedente generazione. Dirt 5 uscirà il 6 novembre su PS4, Xbox One e PC, su Xbox Series X|S il 10 novembre, su PS5 il 19 novembre e su Google Stadia nel 2021.