DiRT 5: numeri 'enormi' e successo grazie ad Xbox Game Pass, parlano gli sviluppatori

Ad un mese dall'esordio di Dirt 5 su Xbox Game Pass gli sviluppatori di Codemasters hanno parlato dell'impatto che il famoso servizio in abbonamento ha avuto sul gioco, definendolo un grande successo per l'ultimo capitolo della serie arcade.

Intervenuto durante un episodio del podcast GameOnDaily, il technical director di Dirt 5 David Springate ha definito l'incremento di giocatori nelle ultime settimane come "incredibilmente alto", descrivendo la decisione di far uscire il gioco su Xbox Game Pass "assolutamente fantastica". Springate ha poi argomentato le sue affermazioni: "è stato assolutamente fantastico. Semplicemente fantastico. In termini di numero di giocatori, non darò un numero preciso perché so già che sbaglierò, ma è stato enorme. Pazzesco. Eravamo davvero contenti di vedere quel livello di coinvolgimento, è stato davvero fantastico vedere come [il Game Pass] abbia avuto un effetto così positivo sul gioco e sul modo in cui se ne parla". Lo sviluppatore ha continuato: "Sta tutt'ora continuando, ovviamente la spinta iniziale è stata enorme, ma è stata sostenuta. Non è la stessa cosa dalla seconda settimana in poi, ma è ancora in corso e stiamo vedendo numeri davvero grandi, siamo molto contenti".

Insomma, in casa Codemasters sembrano contenti dei risultati ottenuti da Dirt 5 su Xbox Game Pass. Prima di lasciarvi vi ricordiamo che potete trovare la recensione di Dirt 5 sulle pagine di Everyeye.