DiRT 5, una nuova sfida all'ultima curva tra Fossa e Mottura: chi vincerà?

Disponibile sul mercato videoludico da diverse settimane, DiRT 5 propone ai videogiocatori una vasta selezione di tracciati nei quali cimentarsi in sfide all'ultima curva.

Tra fango, ghiaia e terra battuta, la produzione sfida gli aspiranti piloti a padroneggiare l'universo delle gare su sterrato, con l'obiettivo di diventare il re dei circuiti off road. A cimentarsi nel tentativo, troviamo anche la Redazione di Everyeye, che schiera sulla griglia di partenza i nostri Francesco Fossetti e Marco Mottura. Ancora una volta, le due firme hanno impugnato il volante e si sono inerpicati su sentieri sconnessi con l'obiettivo di guadagnarsi l'agognata e incontrastata vittoria.



Per immortalare la sfida e scolpire su pietra il nome del trionfatore, non abbiamo non potuto non riprendere la sfida, che potete visionare in un filmato dedicato.



