DiRT 5: nuove immagini e informazioni sull'enorme Carriera del racing crossgen

Come promesso, gli autori di Codemasters hanno riacceso i riflettori sulla dimensione racing di DiRT 5 per mostrare i bolidi del loro progetto cross-gen. Per l'occasione, l'azienda inglese ha illustrato tutti i contenuti che faranno della Carriera di DiRT 5 un'esperienza imprescindibile per gli amanti del genere.

La Carriera di DiRT 5 rappresenterà "un mondo di corse fuoristrada pieno di superstar", spiegano i Codies per confermare la partecipazione di Troy Baker come doppiatore del personaggio di AJ e di Nolan North in quelli di Bruno Durand. L'esperienza confezionata da Codemasters non sarà perciò legata al semplice avanzamento nelle gerarchie del torneo a cui parteciperemo ma vanterà anche una componente narrativa.

Anche per questo, la Carriera sarà suddivisa in cinque capitoli, ciascuno studiato per coprire i momenti chiave della storia del nostro alter-ego: ogni capitolo offre diversi bivi narrativi e, con essi, dei percorsi da imboccare scegliendo gli eventi a cui partecipare. In totale, il gioco offrirà 130 eventi e nove tipologie diverse di gare, con la possibilità di avanzare subito nella campagna principale o di soffermarsi per completare qualsiasi attività lasciata in sospeso.

Il giro del mondo che compiremo virtualmente insieme al nostro pilota sarà accompagnato da venti brand del mondo reale, come Monster Energy, Sparco, Fatlace, Michelin e, naturalmente, Codemasters: ogni sponsor offrirà premi unici, come livree esclusive e adesivi da applicare nell'editor di livree, attraverso una progressione basata sull'acquisizione di punti Reputazione e di timbri per le vittorie ottenute nelle gare.

Tutti i contenuti della Carriera possono essere fruiti anche in cooperativa, attraverso un'opzione split-screen per un massimo di quattro giocatori. Chi vorrà creare una squadra in singleplayer potrà farlo comunque attraverso un sistema basato su piloti gestiti dall'IA. Prima di lasciarvi alle nuove immagini, vi ricordiamo che DiRT 5 arriverà nel corso del mese di ottobre su PC, PS4, Xbox One. La versione PS5 e Xbox Series X di DiRT 5 sarà disponibile da fine 2020, mentre per quella in game streaming destinata all'utenza di Google Stadia ci sarà da attendere fino ai primi mesi del 2021.