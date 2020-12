DiRT 5: il nuovo aggiornamento aggiunge il supporto per i volanti

Codemasters annuncia il lancio del primo importante aggiornamento per DiRT 5 che aggiunge il supporto al volante su tutte le piattaforme, migliora il matchmaking online e apportate correzioni di bug e ottimizzazioni.

Sono ora supportati la maggior parte dei volanti più recenti, inclusa l'ultima gamma di Logitech e Thrustmaster. Oltre al PC, l'aggiornamento aggiungerà il supporto al volante anche per periferiche Xbox One e PS4 compatibili con la loro controparte di prossima generazione. L'aggiornamento 2.00 offre una serie di correzioni di bug e ottimizzazioni che migliorano l'esperienza su tutte le piattaforme, sul sito di DiRT 5 trovate il changelog completo con tutte le novità.

L'aggiornamento 2.00 è disponibile da oggi su PC e arriverà più avanti nel corso della settimana anche su console della famiglia PlayStation e Xbox. E' notizia di queste ore l'acquisizione di Codemasters da parte di Electronic Arts, la compagnia inglese diventerà presto parte della famiglia EA e brand come DiRT e F1 verranno quindi pubblicati da Electronic Arts.

Se volete saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla recensione di DiRT 5 ora disponibile su PC, PS4, PS4 PRO, Xbox One, Xbox One X, Xbox Series X/S e in arrivo prossimamente su Google Stadia.