DiRT 5: il nuovo video gameplay conferma l'update gratis da PS4 a PS5

Gli sviluppatori di Codemasters confezionano un nuovo video gameplay di DiRT 5 per delineare i contenuti del loro ambizioso gioco di guida che sarà disponibile dall'8 ottobre su PC, PS4 e Xbox One, così come su PS5 e Xbox Series X per il lancio delle console nextgen di Sony e Microsoft.

L'ultimo video approfondimento dei Codies descrive la ricca offerta contenutistica di questo progetto, partendo dalla conferma della presenza di una grandissima varietà di veicoli per un totale di 13 classi.

Nel filmato possiamo osservare anche le ambientazioni del Brasile, del deserto torrido dell'Arizona e delle aspre gole del Marocco, oltre a tutti gli scenari cittadini e alle arene per le gare su sterrato che andranno a impreziosire la Carriera di DiRT 5. Gli appassionati del genere potranno accedere a un'ampia selezione di modalità, con sfide uniche a cui partecipare ad ogni competizione singleplayer o multiplayer.

Sin dal lancio, DiRT 5 comprenderà le modalità Landrush (circuiti con terreno accidentato tra salti e sezioni tecnicamente impegnative), Rally Raid (basati sull'utilizzo di fuoristrada estremi), Ice Breaker (con sfide da svolgersi su tracciati coperti di ghiaccio), Stampede (piste con paesaggi naturali), Path Finder (gare fuoristrada su percorsi cosparsi di rocce), Sprint (con veicoli da 900CV su circuiti ovali o circolari), Ultra Cross (una variante degli eventi rallycross classici) e Gymkhana (la storia modalità ambientata all'interno di scenari pieni di barili e ostacoli da aggirare).

Con la pubblicazione di questo nuovo video ricco di scene di gioco, Codemasters conferma la possibilità, per chi acquista la versione PS4 e intende passare alla console nextgen di Sony, di ricevere gratis l'update grafico su PS5, con modalità del tutto analoghe a quelle della versione Xbox Series X di DiRT 5 con Smart Delivery.