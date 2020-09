Dirt 5: il nuovo video gameplay ci porta a Cape Town in Sud Africa

Codemasters ha pubblicato un video gameplay di Dirt 5 ambientato in Sud Africa, a Cape Town, una delle nuove location introdotte nel prossimo episodio della serie racing del publisher britannico.

Queste le parole di Robert Karp, Development Director di Dirt 5: "Prendendo ispirazione dall'azione in arena dei precedenti titoli DIRT, questo stadio è l'ambiente perfetto per gare ravvicinate con salti, crossover e una folla urlante. Vivi l'esperienza attraverso lo stadio, il parcheggio e l'area esterna in un percorso emozionante, disponibile in modalità Carriera, Arcade e online con un massimo di 12 auto in pista. Lo stadio di Cape Town in Sud Africa è l'ideale sia per la nostra modalità di creazione dell'arena personalizzata Playgrounds, sia per gare suggestive, tecniche e divertenti. Passare dal perimetro, attraverso il parcheggio e nello stadio è un'esperienza davvero esaltante."

Dirt 5 uscirà il 6 novembre su PC, PS4 e Xbox One, il 10 novembre su Xbox Series X e Series S e più avanti entro fine anno su PlayStation 5, il lancio su Google Stadia è previsto invece nei primi mesi del 2021. Recentemente Codemasters ha pubblicato un video gameplay di Dirt 5 su Xbox Series S confermando il supporto per la risoluzione 1440p e 60fps sulla console next-gen economica di Microsoft.