DiRT 5 offrirà l'upgrade gratis anche su PlayStation 5?

DiRT 5 sarà uno dei giochi di lancio delle console di prossima generazione, PlayStation 5 e Xbox Series X, e in quanto tale intende fare bella figura su entrambe.

La comunicazione relativa alla versione Xbox Series X, in ogni caso, è stata più precisa e celere. I Codies hanno già confermato che sulla console di casa Microsoft offrirà il 4K, l'HDR, includerà un'opzione per i 120fps e supporterà lo Smart Delivery: ciò significa che l'acquisto del gioco su Xbox One darà ai giocatori l'accesso gratuito anche alla versione Xbox Series X.

Riguardo l'edizione per PS5, ufficialmente, sappiamo solo della presenza dell'opzione per i 120 fps. Quest'oggi, tuttavia, a Codemasters sembra essere sfuggita anzitempo una preziosa informazione, ovvero il supporto all'upgrade gratis anche su PlayStation 5 a partire dalla versione PS4. Tale dettaglio, tuttavia, era riportata nella descrizione di un filmato su YouTube intitolato "Dirt 5 - Official Features Trailer", che è stato rimosso poco dopo la sua apparizione. Probabilmente, il trailer è stato condiviso per errore in anticipo sulla tabella di marcia, pertanto attendiamo che venga ripubblicato per la conferma definitiva.

Nel frattempo, vi ricordiamo che le versioni PlayStation 4, Xbox One e PC di DiRT 5 verranno lanciate il 9 ottobre.