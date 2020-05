DiRT 5: prime immagini e informazioni sui contenuti del racing Codemasters

Per accompagnare l'annuncio ufficiale di DiRT 5, gli autori di Codemasters pubblicano le prime immagini e ci permettono di approfondire la conoscenza dei singoli elementi che andranno a tratteggiare l'esperienza ludica da vivere sfrecciando sui tracciati del loro prossimo racing game.

Nel delineare la strada percorsa fino ad oggi da questa ormai storica serie, Codemasters sottolinea come DiRT 5 proverà a ritagliarsi uno spazio tutto nuovo attraverso una generosa iniezione di contenuti originali.

Nel titolo troveremo ben 70 percorsi unici in 10 diverse località che ci porteranno dall'East River ghiacciato di New York all'ombra del Cristo Redentore in Brasile, fino ad arrivare in Norvegia per assistere all'aurora boreale: a detta dei Codies, si tratterà perciò di un'esperienza audace e coraggiosa, un approccio che si rifletterà nel comparto grafico.

Quanto alle auto da rally presenti nel gioco, gli autori di DiRT 5 promettono di farci guidare tantissime tipologie di mezzi tra Rallycross, GT e buggy. La Carriera vanterà inoltre la presenza di Troy Baker e Nolan North per puntare tutto sulla spettacolarità e sull'immedesimazione: il nostro alter-ego potrà guadagnare premi unici dalle sponsorizzazioni, conquistando tutti i luoghi e affrontando i rivali per scalare le classifiche mondiali e accedere alle competizioni più ambite.

Di particolare interesse è poi la conferma della Photo Mode e della modalità cooperativa a schermo condiviso per un totale di quattro giocatori offline, accessibile anche nella modalità Carriera. Chi desidera cimentarsi con le sfide del comparto multiplayer, sarà infine felice di sapere che il titolo permetterà di organizzare playlist per un massimo di 12 giocatori in gare classiche e in modalità innovative basate sull'acquisizione di obiettivi. L'uscita di DiRT 5 è prevista entro fine 2020 su PS4, Xbox One, Xbox Series X e, supponiamo, anche su PS5 e PC.